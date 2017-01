TeleComanda

Primul zbor de Oscar al liliacului

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Batman (SUA, 1989), Duminică, 9 septembrie, 20:20, ProCinema Cu: Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger Regia: Tim Burton Când eram mai mic aveam un televizor „Sport" și mă uitam mai tot timpul la „Italia 1". M-aș fi putut holba ora în șir la reclamele la jucării și la talk-show-urile din care nu înțelegeam nimic, însă momentul de vârf al oricărei zile erau desenele animate cu „Batman". Când auzeam genericul (Core, core, Batman, Batman!), se rupea orice cale de comunicare cu mine. Rămâneam doar eu și cu imaginea alb-negru de 15 inchi. Cu timpul, au început să apară firme de cablu, care au scos din pachet „Italia 1", fapt care a băgat în pseudo-depresie cel puțin jumătate din populația sub 10 ani a cartierului. O dată cu tele-viziunile private, au început să apară și filmele. Iar „Batman 89" sau „Batman al lui Tim Burton" a fost printre primele pelicule difuzate la televizor în România postdecembristă. Tot pe televizorul „Sport" am văzut și acest film, care, jupuit de culoare și fragmentat de intermitențele semnalului, a căpătat valențe mult mai puternice. A fost prima întâlnire cu Michael Keaton, cu Jack Nicholson și cu geniul lui Tim Burton, pe care i-am urmărit ulterior cu o seriozitate de-a dreptul enervantă pentru restul familiei. În plus, chiar și în ziua de azi susțin cu ferocitate cauza Omului-Liliac, mult mai complex și mai vulnerabil în comparație cu „adversarii" săi clasici, Spiderman (un student - mutant, care nu știe pe ce planetă trăiește) și Superman (un extraterestru inexpugnabil!). Tot de pe altă planetă este și cel care nu știe despre ce e vorba în „Batman". Dar, de dragul spațiului din pagină, voi face un mic rezumat. Filmul îl pune pe Batman/Bruce Wayne (Michael Keaton) față în față cu primul criminal serios, Joker (Jack Nicholson), mâna dreaptă a unui mafiot din Gotham, care se transformă într-un maniac sadistic după ce un jaf la o fabrică de chimicale se sfârșește prost. Joker-ul terorizează orașul cu un umor mortal (la propriu), moment în care Batman intră în joc. Pe urmele lui se află și Vicky Vale (Kim Basinger), o jurnalistă însărcinată să descopere adevărata identitate a Cavalerului Întunecat. Lupta finală se dă între cei doi antagoniști și între Batman și Bruce Wayne, care trebuie să se decidă dacă își asumă până la capăt rolul de gardian al metropolei Gotham. „Batman" a fost urmat de „Batman Returns", „Batman Forever", „Batman și Robin" și „Batman Începuturi" și este singurul film care a câștigat un Oscar, pentru decoruri.