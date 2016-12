Prima zi de şcoală a unui manelist

Prima zi de școală a unui manelist

Ştire online publicată Marţi, 20 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un pui de manelist vine acasă după prima lui zi de școală:- Mămico, azi la școală am făcut literele și eu am fost cel mai bun. De ce mămico, pentru că ascult manele?- Nu puiul mamii, pentru că ești inteligent.A doua zi după școală:- Mămico, azi am făcut adunări și eu am fost cel mai bun. De ce mămico, pentru că îmi plac manelele?- Nu puiul mamii, pentru că ești inteligent.A treia zi după școală:- Mămico, azi am avut educație fizică și eu sunt singurul băiat din clasă care am păr pe piept. De ce mămico, pentru că sunt manelist?- Nu puiul mamii, pentru că ai 25 de ani!