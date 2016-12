Prima partidă de amor…

Ştire online publicată Luni, 23 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Îmi amintesc de prima mea experiență cu un prezervativ.Aveam 14 ani. M-am dus la farmacie pentru a cumpăra un pachet de prezervative. În acele zile a fost nevoie de mult curaj pentru a merge într-un magazin și a cere așa ceva, deoarece toată lumea din oraș mă cunoștea și nu a existat nicio îndoială că tânăra, cred că numele ei era Alexandra, știa pentru ce se folosesc.Ea lucra ca farmacistă în spatele tejghelei și vedea că am fost într-adevăr jenat de întreaga procedură. Mi-a dat pachetul și a întrebat dacă știu cum se folosește un prezervativ. Sincer, am răspuns- „Nu, nu chiar !”A desfăcut pachetul, a luat unu și l-a tras peste degetul mare. M-a avertizat să mă asigur că a fost bine și sigur pus. I se părea că încă o privesc confuz. Deci, s-a uitat în jur în magazin pentru a vedea dacă ar fi fost gol. A fost.- „Doar un minut”, a spus ea, și m-a condus în partea din spate a magazinului, și-a descheiat bluza și a îndepărtat-o. Și-a desfăcut sutienul și l-a pus deoparte. „Asta te excită?”Ei bine, am fost atât de uimit că tot ce am putut face a fost să stau acolo cu gura deschisă și să dau din cap. Apoi a spus că era timpul să punem prezervativul. Cum eu îl puneam, ea și-a dat jos fusta și chiloțeii și s-a aplecat peste un birou.- „Ei bine, haide”, a spus ea. „Nu avem prea mult timp.”Așa că m-am urcat pe ea. A fost atât de minunat că, din păcate, nu am mai putut ține mult și am terminat în câteva momente. S-a uitat la mine cu un pic de încruntare.- „Ai pus prezervativul?”, a între-bat ea.- „Sigur că da!”, și i-am arătat degetul meu să vadă.Am primit cea mai dură bătaie din viața mea. Întotdeauna pentru mine a fost greu să înțeleg femeile.