Prietenul la nevoie se cunoaşte

Prietenul la nevoie se cunoaște

Ştire online publicată Luni, 21 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Merge Ghio la prietenul său Ion.Ghio: Ioane, ai fântână?Ion: Am mă.Ghio: Și ai apă în ie?Ion: Am mă.Ghio: Și pot să iau și io o găleată?Ion: Ia mă.Ia Ghio se întoarce să mai ia una.Ion: Ghio, dar tu nu ai fântână?Ghio: Ba da mă, am.Ion: Și nu ai apă în ie?Ghio: Ba da mă, am.Ion: Și de ce iei de la mine?Ghio: În a me o căzut soacră-mea și nu îi ajunge decât până la gât.