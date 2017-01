Prietenia se construieşte în (mai mult) timp

Prietenia se construiește în (mai mult) timp

Un tip foarte singur a hotărât că viața ar fi mai mișto dacă ar avea un animal de companie. Așa că s-a dus omul nostru la un pet store și i-a spus managerului că vrea să cumpere un animal „aparte". După câteva discuții a cumpărat, într-un final, un miriapod (o insectă cu 100 de picioare), care venea într-o cutie mică, albă, pe care s-o folosească pe post de casă. Se duce tipul acasă, găsește un loc potrivit pentru cutie și se gândește că ar fi frumos să înceapă „relația" ducându-și noul companion la un bar să bea ceva. Așa că a întrebat miriapodul din cutie: „Vrei să mergi cu mine până la Frank's să bem o bere?". Dar ... nici un răspuns, ceea ce l-a deranjat pe tipul nostru, dar a așteptat câteva minute și a întrebat din nou: - Ce-ar fi dacă am merge la bar să bem o bere împreună? Dar iar nici un răspuns de la noul său prieten și tovarăș. Așa că a mai așteptat câteva minute, gândindu-se la situația respectivă. S-a hotărât să mai întrebe încă o dată, de data asta apropiindu-se de „casa" miriapodului și urlând: - Hey, tu de-acolo! Vrei să mergem la Frank's să bem o bere împreună? O voce subțire se auzi din cutie: - Te-am auzit și prima oară! Ai în pana mea răbdare, că îmi pun pantofii!