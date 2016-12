Prieteni, ţuică şi… sex

Prieteni, țuică și… sex

Ştire online publicată Luni, 30 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un om bătrân de 103 ani este vizitat într-o zi de un jurna-list, care vrea să-i ia un interviu.- Bade, vă rog, povestiți-mi o întâmplare amuzantă din viața dvs., îl roagă jurnalistul.- S-a întâmplat acum vreo 80 de ani, când a venit vecinul la mine că i-au dispărut oile. Ne-am și pornit imediat, vreo cinci inși, cu o damigeană de țuică să i le căutăm. Le-am căutat îndelung și între timp am băut toată țuica. Dar și când le-am găsit, le-am tras-o la toate! Aia distracție copile!Jurnalistul se gândește că nu poate să publice asemenea poveste, așa că îl roagă pe bătrân să-i spună altă întâmplare amuzantă.- S-a întâmplat acum vreo 70 de ani, că a venit vecinul la mine, că i-a dispărut nevasta. Ne-am și pornit imediat, vreo cinci inși, cu o damigeană de țuică să o căutăm. Am căutat-o îndelung și între timp am băut toată țuica. Dar și când am găsit-o, i-am tras-o cu toții! Aia distracție copile!Jurnalistul se enervează, că nici povestea asta nu o poate publica, fiindcă e inadecvată. Îi vine o idee și spune:- Bine, bade, hai să lăsăm întâmplările amuzante, povestiți-mi ceva trist, care te-a înfuriat peste măsură:Bătrânul se întunecă la față:- S-a întâmplat acum vreo 60 de ani, că m-am rătăcit și n-am ajuns acasă. A și pornit vecinul meu cu vreo patru inși și o damigeană de țuică…