Portretul unui angajat model

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

La o companie multinațională angajații vin la muncă la ora 9 dimineața și pleacă seara târziu, atunci când termină tot ce au de făcut în ziua respectivă. Într-o zi, unul din angajați vine la ora 9 dimineața, lucrează, și la ora 17 pune pixul jos, se duce la director și îi spune:- Domnule director eu nu mai pot să stau, îmi pare rău. Am o problemă pe care trebuie neapărat s-o rezolv. Șeful este de acord și îl lasă să plece.A doua zi angajatul vine la ora 9 di-mineața, lucrează, și la ora 17 pune pixul jos și se duce la director:- Domnule director eu nu mai pot să stau. Am programare la doctor și trebuie să plec. Șeful e de acord și-l lasă.A treia zi vine la 9, iar la ora 17 pune pixul jos și se duce la director și îi spune că nu mai poate sta. Trebuie să plece imediat.Șeful îl lasă și ca să nu facă scandal se duce la ceilalți și îi întreabă de ce ei vin la 9 și stau până seara târziu la serviciu, iar el pleacă la ora 17 în fiecare zi.Angajații îi răspund:- Domnule director, ar trebui să-l înțelegeți, în fond omul este și el în concediu!