Popa păcătosul şi porunca a 7-a

Popa păcătosul și porunca a 7-a

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cică vine un popă la Poliție:- Domnule polițist, mi s-a furat bicicleta! Vă rog frumos să mi-o găsiți, pentru că eu sunt un om mort fără ea... Am slujbe de ținut în satele vecine și nu am cu ce să ajung acolo !Caută polițiștii ce caută, vreo două zile, dar nu găsesc nimic.Se duc la popă și îi zic:- Părinte, nu am putut să-ți găsim bicicleta ! Dar uite ce să faci... Mâine, când ții slujbă la noi în sat, atunci când zici care e treaba cu cele 10 Porunci, te oprești puțin după ce o zici p-aia cu „Să nu furi!” și vezi cine se înroșește la față. După aia vii și ne spui nouă și rezolvăm.Vine popa, după slujbă, fericit, la polițiști și le spune :- Gata, băieți, s-a rezolvat !Polițiștii: - Ei, cine s-a înroșit ?- Stați puțin, că nici n-am ajuns la a 7-a poruncă („Să nu furi!”), pentru că, la a 6-a („Să nu preacurvești!”), mi-am adus aminte unde mi-am uitat bicicleta!