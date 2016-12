Piratul şmecher

Piratul șmecher

Era odată un mare pirat care se distra punând întrebări încuietoare tuturor căpitanilor de pe vasele cucerite. Într-o zi, întâlnește o navă franceză și, după ce o cucerește, îl întreabă pe căpitan: - Auzi, căpitane, dacă-ți dau două pachete de țigări, tu câte ai fi în stare să fumezi?- Unul!, răspuse acesta înspăi-mântat.- Mâine vei fi decapitat! îi spuse marele pirat.A doua oară, piratul întâlni o navă britanică și povestea se repetă. A treia oară întâlnește o navă fără drapel și după ce o cucerește îl întreabă pe căpitan, care era mort de beat în magazia corabiei:- Măi căpitane, să știi că ți-am cucerit corabia, ți-am luat como-rile, oamenii tăi sunt prizonierii mei…Căpitanul:- Hâc, măi, să știi că-mi ești simpatic!- Uite, căpitane, am aici un pachet de țigări, dacă ți le dau, tu câte fumezi? îl întrebă piratul.- Hâc, două, că am și io unul, spune căpitanul, scoțând un pachet din buzunar.- Bravo, căpitane! Dar dacă-ți dau două sticle de whisky, tu câte bei?- Trei, că am și io una la mine! zice căpitanul.- Da… Uite că am aici trei neveste, cu câte ai fi în stare să faci dragoste?Căpitanul zice tacticos:- Cu patru!- Cum, căpitane, că sunt numai trei?- Păi nu ți-am spus din prima că-mi ești simpatic?