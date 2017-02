Piesă de piesă…

Ştire online publicată Marţi, 07 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Cum a fost, fă, la teatru?- Stai să-ți povestesc. La intrare, toată lumea ținea beletele în mână, așa că l-am scos și eu. La ușă, unul mi-a rupt beletul. Am vrut să țip, dar, cum nimeni nu țipa, n-am mai țipat nici io. Am intrat, m-am pus pe scaun și deodată s-a stins lumina. Am vrut să țip, dar, cum nimeni nu țipa, n-am mai țipat nici io. La un moment dat, ăla de stătea lângă mine, mi-a băgat mâna în pantaloni. Am vrut să țip, dar, cum nimeni nu țipa, n-am mai țipat nici io.- Lasă asta, fă! Piesa, piesa cum a fost?- Mult mai mare decât a ta!