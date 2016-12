Pi Sica...

Ştire online publicată Marţi, 04 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cică merge odată un moldovean să se spovedească. Popa îl întreabă cu ce a păcătuit. Moldoveanul îi răspunde:- Părinte, am iubit-o pi Sica...Părintele îi spune uimit:- Nu-i nimic fiule, Dumnezeu iartă, dar ia spune-mi și mie cum a fost?- Minunat, părinte! Minunat...A doua zi se întâlnește moldoveanul cu popa, care era tot zgâriat pe față. Întreabă moldoveanul:- Ce ați pățit, părinte?Popa răspunde:- Am încercat și io cu o pisică, să văd cum e, de... curiozitate de bărbat… înțelegi matale...La care moldoveanul, teribil de uimit și amuzat în același timp, îi dă replica:- Părinte, da io n-am zis că am iubit o mâță, ci pi Sica, cea mai frumoasă dintre vecinele mele!