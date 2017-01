pestisorul de aur si femeile

Ştire online publicată Luni, 03 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Un Pescar Se plimba pe malul apei. Vede pestisorul de aur: Pestisorul ii spune: Daca imi dai drumul, iti indeplinesc o dorinta. Deci, Care tie dorinta? Pescarul: Stii, pestisorule, mie mie frica de apa. Contruieste un pod pina in Hawai. Pestisorul: Imi ceri ceva chiar si pentru mine imposibil. Mult beton ciment,etc, etc. Zi alta dorinta. Pescarul:Fa-ma sa inteleg femeile. Pestisorul, dupa o jumatate de ora de gindire -Pe cite benzi Pe doua sau pe patru????Un Pescar Se plimba pe malul apei. Vede pestisorul de aur: Pestisorul ii spune: Daca imi dai drumul, iti indeplinesc o dorinta. Deci, Care tie dorinta? Pescarul: Stii, pestisorule, mie mie frica de apa. Contruieste un pod pina in Hawai. Pestisorul: Imi ceri ceva chiar si pentru mine imposibil. Mult beton ciment,etc, etc. Zi alta dorinta. Pescarul:Fa-ma sa inteleg femeile. Pestisorul, dupa o jumatate de ora de gindire -Pe cite benzi Pe doua sau pe patru????