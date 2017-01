Pescuit sportiv

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

O gramada de pescari, cu scule de mii de dolari, momeala de sute de parai, etc. Apare un tigan cu un bat de 1.5 metri, o sfoara si un ac. Pune o boaba de mamaliga in ac, si arunca. Scoate numai crapi de 4.5, 5, 7, 10 kile. Se uita la ei, si-i arunca inapoi. Restul pescarilor, innebuniti. - Mai tigane, dar de cand te-ai apucat de pescuit sportiv? - Adica cum sportiv, mancatzi-as? - Pai prinzi, il arunci, prinzi, il arunci.... - Aaaaa, nu pescuiesc sportiv, ii arunc pentru ca n-am tigaie asa mare acasa...