Perlele oamenilor din fotbal: „Este un meci de care pe care, dar nu este decisiv“

Ştire online publicată Luni, 24 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dorinel Munteanu: „La pomul lăudat nici mere nu face”Cristi Chivu: „Echipa națională are nevoie de suportul suporterilor echipei naționale”Claudiu Răducanu: „O să dau și gol dacă o să mă convoacă…”Gabi Boștină: „Nu știu câte goluri ar trebui să marcăm ca s-o eliminăm pe Betis. Cât mai multe ar fi suficiente”Adi Ilie: „Dacă ar fi să scoatem primele 30 de minute, cred că am fi putut fi câștigători”Gheorghe Hagi: „Omul este o persoană uman㔄Copii, mergeți la școală, că și școala e bună la ceva!” (în vizită la o școală generală)Măldărășanu: „Este un meci de care pe care, dar nu este decisiv”Cornel Dinu: „Doar prin hazardul inconștient social nu se putea ajunge în sfere atât de aureolate și în plan financiar”„Gestul domnului Mihai Stoica a fost unul de premeditare intem-pestiv㔄Muncitor Nicoliță, foarte mun-citor, dar terenul de fotbal nu e șantier”„Filosofia este o transcedentală propedeutică pentru sufletul bântuit de moarte al românului.”Dumitru Dragomir: „Dom’le, eu muncesc 24 de ore pe zi, iar uneori chiar și noaptea”„Am ajuns la o vârstă la care mi-am dat seama că trebuie să fiu cinstit”„Familia e sfântă, pe când patria, cum să vă spun, patria e sacră”Gheorghe Ștefan: „Am puterea să recunosc că nu sunt vinovat”„Eu prin presupuneri deduc”Rică Răducanu: „La examen mi-a căzut Comuna din Paris, dar le-am spus să-mi schimbe subiectul, că nu prea le am cu geografia”Marin Condescu: „Cu privire la reapariția blaturilor în campionatul nostru, nu mi-e frică, dar mă tem”Gabi Stan: „Pase scurte și pe sus, ai n-ai mingea, tragi la poartă”Gigi Nețoiu: „Puteau să câștige ambele echipe, dar important este că noi am luat 6 puncte”Ionuț Popa: „Sincer, mie nu-mi place să mă duc la Vaslui! Păi, la ultimul meci au venit cu un tablou de-al meu și scria «Popa prostu»”.(Sursa: hotstory.eu)