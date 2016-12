Perle de la bănci

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

- Doamnă vreau să scot și eu bani de pe ăsta (un card de salariu). - Mergeți cu cardul la ATM, îl băgați în aparat, tastați PIN-ul și îi spuneți acolo cât vreți să scoateți! ...După câteva minute, aceeași persoană în fața ATM-ului: - Cinci milioane (în șoaptă)! - Cinci milioane (puțin mai hotărât)! - Cinci milioane (răspicat)! - Cinci milioane (cât l-au ținut plămânii)! v v v - Doamnă, i-am dat banii și factura și nu mi-a mai dat rest! - Cine?!? - Automatu’ de-afară! După mici investigatii se constată că este necesară echipa de intervenții, deoa-rece bunicuța respectivă a reușit să îndese în fanta de card a ATM-ului banii și factura telefonică (cu plic cu tot)! v v v - Nu vă supărați, când alimentați bancomatul?!? - De-abia ce l-am alimentat acum un sfert de oră. - Păi am vrut să scot 500.000 și mi-a zis „Insuficienți bani în cont!”. v v v - Am scos toți banii de pe card (Credit Card)! Acum ce se întâmplă??? Îmi mai dați altul?!? v v v - Vreau să fac și eu o extracție din contu’ firmei! v v v - Am venit (persoană juridică) să-mi dați extractu’ de cont! v v v - Am venit să plătesc banca! (o rată la un credit).