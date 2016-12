Perle de la Bacalaureat

Ştire online publicată Luni, 24 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Luceafărul” are la bază Scrisoarea trimisă de Mircea cel Bătrân către țarul turc prin care îi cere înapoierea țării românești care a câștigat după victoria de la Cozia… Mihai Eminescovici a fost sursă pentru predecesorii săi. Luceafărul are chip angelic cu ochii roșii fiecare seară la fereastră. Ciobanul mioritic din Luceafărul se numea Ion. În Floare albastră ne descrie iubirea unei flori albastre cu o ființă care vine de la pol, din ținuturi reci și întunecoase (Elevul „mixează” Mihai Eminescu cu Ion Barbu, „Riga Crypto și lapona Enigel” n.r.) Mihai Eminescu este foarte cunoscut. A participat la cenaclul Flacăra. A scris multe poezii și proze în ziarul Răcnetul Carpaților unde acesta a ocupat o funcție foarte importantă. „Omu are multe calități. Lucian Blaga are multe calități. E bine să ai multe calități” „Să ai calități e ca și cum ai talent” „Despre calități vreau să zic că nu știu dastea!” „Da! Vasile Blaga are dreptate” „Talentul se măsoară în calitate, nu în cantitate” „Să ai calități cu rost e cum ai haine originale. E altceva!” „Calitatea cea mai mare E să ai sufletu mare” „Calitatea fără rost Face omu prost” „Nu e bine, nu-i minciună, Cu calitățile nu-i de glumă.” „Blaga știe să rimeze. Cuvintele să le jongleze. „Nu vreau aur și dolari Ci să am calități mari. „Tre să ai calitatea mare Și rostul cel mai tare” „Am ales poezia Luceafărul. Am ales această poezie deoarece este cea mai mare poezie scrisă vreo-dată. Și e și lungă!” „Deși n-am văzut filmul făcut despre această poezie …” „Mihai Eminescu era bulgar. Îl chema Eminovici când s-a născut.” „Pe luceafăr îl chema Hyperion ca pe facultate.” „Numele Hyperion vine din alăturarea a două cuvinte hyper și ion. Deci îl chema Ion, dar era mai activ.” „Cătălin era ospătar la palat.” „Cu ultimul vers «nemuritor și rece» Eminescu o lasă rece pe Cătălina.” „Luceafărul era o stea vorbi-toare.” „Eminescu ne arată o iubire de telenovelă.” „În poezie este vorba despre un trio amoros și o stea”. „Cei doi se combină.” „Scrisoarea a 3-a a fost scrisă după primele 2 scrisori.”