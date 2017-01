Perle ale şoferilor implicaţi în accidente

Perle ale șoferilor implicați în accidente

Procesele verbale de constatare și declarațiile șoferilor implicați în accidente sunt de foarte multe ori ciudate. Pe internet circulă, de câțiva ani, expresii care mai de care mai hazlii date de cei implicați în accidente. Iată mai jos câteva astfel de perle:Cealaltă mașină a intrat în mine fără să mă atenționeze asupra intențiilor eiM-am lovit cu un camion staționar venind din sens inversÎncercând să omor o muscă, am intrat cu masina într-un stâlp de telegrafConduceam mașina de 40 ani când am adormit la volan și am avut un accidentCând m-am apropiat de intersecție, un semn stop a apărut în locul în care niciun semn stop nu mai apăruse vreodatăCa să evit lovirea barei mașinii din față, am călcat pietonulO mașină invizibilă a apărut de nicăieri, mi-a lovit vehiculul și a dispărutPietonul nu știa în ce direcție să se îndrepte, așa că l-am călcatCauza indirectă a accidentului a fost un ins mărunt într-o mașina mică, cu o gură mareStâlpul de telegraf se apropia repede. Am încercat să virez în afara direcții lui când el m-a lovit în fațăApropiindu-mă de intersecție, nu am văzut niciun vehicul venind din dreapta mea, așa că am lovit maăina din fațaMașina din fața mea a lovit pietonul, dar acesta s-a sculat așa că l-am lovit și euȘoferul dubei s-a uitat exact în ochii mei și eu am accelerat, pentru că am considerat că ne-am înțeles din priviri. Sigur că n-am mai semnalizat, dar pe urmă șoferul respectiv n-a mai vrut să recunoască că s-a uitat la mine. Dar eu pot să vă spun că are ochii albaștriÎn timp ce mă deplasam cu autoturismul proprietate personala pe DN1 în direcția Otopeni, un avion mi-a tăiat calea, prin aer. Nu cred că circula regulamentar, întrucât era foarte aproape de sol. Atunci fiul meu a țipat și, normal, pentru că era disperat, el are doar 9 ani, eu am accelerat ca să evit avionul și am intrat în mașina din fața mea care era condusă de o femeie. Să știți că femeia m-a și înjuratEu stăteam liniștit pe loc, la semafor. Deodată mașina a plecat singură și l-a atins în bară pe conducătorul auto din fața mea. Atunci el s-a enervat și a dat tare cu spatele și mi-a spart farurile și mi-a îndoit bara. Eu n-am avut nici o vinăO femeie se prefăcea că traversează. Pe șoferul din fața mea l-a păcalit și a frânat. Am oprit și eu, dar șoferul din spatele meu, care și el își dăduse seama că femeia se preface, a intrat în mine și m-a împins în mașina din față. Pe urmă a fost cum am spus eu. Femeia nici n-a mai traversat