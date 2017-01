Pe lângă plopii ne-binari (adaptare)

Pe lângă Floppy fără soft,Mereu am procesatMă cunoștea PC-ul totTu nu m-ai accesat.Prin Windows încercam ades’,Te urmăream sfios,Ca să te văd chiar face to face,Mi-ai arătat un DOS.Prin Microsoft te căutamSă te printez un pic,Iar pe E-mail așteptamMăcar să-mi dai un click.În Google tot am navigatPrin Internet Explorer,Dar tu cu altul te-ai cuplatTrei ceasuri pe Messenger.Nici noaptea nu pot să mă culcTe urmăresc în InboxPe tine rău te doare-n BulkM-ai și Delete din Windows…Chiar dacă astăzi m-ai rugatSă mai încerc un Undo,Regret, dar prea te-ai virusatȘi te-am uitat, bolundo!Renunț de-acuma la Sign InCă-n Chat-ul tău nu-ncap,Mă mut și în Recycle BinDe-aceea-acum, Sign Up!Tu ai călcat demult pe bec,Nu-ntreb: How do you do?Căci pentru tine nu am BackȘ-am terminat: Thank you!