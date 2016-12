Pariu cu un miliţian

Pariu cu un milițian

Pe timpul lui Ceaușescu, în timp ce patrula, un milițian se întâlnește cu un cetățean și-l întreabă ce caută pe stradă, nu are serviciu? Cetățeanul îi răspunde:- Nu am serviciu, eu trăiesc din pariuri.- Păi cum faci?- Păi uite cum fac! Pun pariu cu tine că-mi mușc nasul, pe 100 de lei.- Nu te cred.Cetățeanul avea proteză la nas, îl ia și-l bagă în gură. Milițianul:- Hai să mai facem un pariu pe încă 100 de lei.- Bine, răspunde cetățeanul. Pun pariu cu tine că-mi mușc ochiul.- Bă, mă lași, nu te cred!Cetățeanul avea ochi de sticlă, îl ia și-l mușcă. Milițianul mai pierde încă 100 de lei și, foarte supărat, îi propune cetățeanului să mai facă încă un pariu. Cetățeanul e de acord:- Bine! Acum fac pariu cu tine că, dacă îmi dai paltonul să încerc, reușesc să mă piș prin găurile de la nasturii de la paltonul tău pe 300 lei.Bineînțeles că nu reușește acest lucru și pierde 300 de lei. Milițianul:- Bă, dar prost mai ești, ți-am luat la pariuri 100 de lei!Cetățeanul îl întreabă pe milițian:- Îl vezi pe cetățeanul din fața magazinului? Am făcut pariu cu el că mă piș pe paltonul unui milițian pe 1000 lei.