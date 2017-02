Papagalul vorbitor

Vineri, 03 Februarie 2017

Un moș se urcă într-un autobuz și vede pe scaunul din fața sa un tânăr cu părul vopsit în roșu, verde, albastru, cu cercei în urechi, nas etc. Se tot uită, se tot uită... La un moment dat, tânărul se întoarce iritat către el și-l întreabă:- Ce-i moșule, n-ai mai văzut? Tu nu ai făcut prostii când ai fost tânăr?- Ba da. Când am fost în Vietnam, m-am îmbătat bine și am făcut sex cu un papagal. Și acum mă tot întreb, oare nu ești tu băiatul meu?