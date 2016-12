Panici şi crize mondiale

Panici și crize mondiale

Ştire online publicată Marţi, 29 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Prima dată, am murit toți în 2000.Din cauză că mașinăriile nu erau programate să calculeze anii decât în formula 19XX, când schimbau la 2000 deveneau toate conștiente de sine și se răzvrăteau asupra asupritorilor din carne, începând să ne ucidă în masă.Apoi am murit toți în 2001 de la boala vacii nebune.Biliarde de vaci schizofrenice, antisociale și cu probleme cu fi-gurile autoritare au călcat în copite guvernele mondiale, adunându-ne pe noi, oamenii în țarcuri și folosindu-ne pentru carne și lapte. Cam sin-gurul mod în care se putea lua boala vacii nebune de la o vacă nebună, era de la creierul crud al acesteia. Bine, dacă-l mâncai, era mică șansă să o iei. Dar dacă îți spărgeai capul și frecai un creier de vacă infectată de creierul tău, șansa să iei boala creștea.Apoi am murit toți de SARS, în 2003.Epidemie pornită de la gălbejiți, ne-a nimicit pe toți instant. N-am avut nicio șansă. Sângele țâșnea din toate orificiile. Te infectai dacă zăreai în zare un infectat. De fapt nici nu apucai să-l zărești în zare. Totuși, se trata ca orice gripă sănă-toasă. Aspirină, somn, comprese cu spirt, mujdei. Funcționau toate.Am murit iar, în 2007 de la gripa aviară.Legiuni de păsări au picat din cer, infectate, explodând ca grenadele în contact cu pământul. Planeta a rămas goală și plină de cratere ca o gagică coșuroasă la beție sau ca luna. Am fost uciși iremediabil.De la gripa aviară au murit 500 de oameni.Nu poți să o iei mâncând pasăre. Doar de la carnea crudă, dar și de la aia e greu. Tehnic, cea mai mare șansă să iei gripa aviară e să omori o găină infectată, să o toci mărunt și să o tragi pe nas. Și nici așa nu e sigur.Acum e rândul porcilor.Na, vor vacile și găinile răzbunare.La fel ca și la alte boli imaginare, care apar la T.V. doar pentru că fac rating, și asta are o șansă absurd de mică de a se transmite. Mai exact, doar dacă te săruți franțu-zește cu porci infectați.