Păcatele se iartă, prostia nu!

La judecata de apoi stau la rând trei tipi...Sf. Petru îl întreabă pe primul:- Spune-mi cu ce ai păcătuit în viață... Ai furat? Ai înșelat?- Păi... de furat... am furat așa, puțin... ca tot omul... cât de înșelat nevasta... mai prin tinerețe de câteva ori.Se gândește Sf. Petru... și zice:- Bine, hai treci în RAI.Ajunge al doilea... aceleași întrebări... la care ăsta răspunde:- De furat... am furat ca să aibă și copiii mei după ce mor... De înșelat nevasta am înșelat-o... dar eu tot pentru familie am tras.Se gândește din nou Sf. Petru și zice:- Bine, bine, ai cam multe păcate, dar hai treci în RAI.Ajunge al 3-lea... care nu își face nicio grijă:- Sfinte, să știi că eu nu am furat niciodată, nici nu mi-am înșelat soția, am fost corect și cinstit toată viața!Se gândește ce se gândește Sf. Petru și zice:- Tu... treci în IAD!- Poftim?! Păi pe cei din fața mea i-ați trimis în RAI și au și păcate!- Nu mai discutăm! Treci în IAD! Aici iertăm păcatele, nu prostia!