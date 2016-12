Orice ar fi, femeia e de vină...

Ştire online publicată Marţi, 20 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Azi dimineață conduceam pe autostradă când, dintr-o dată, m-am uitat în stânga. Și ce mi-au văzut ochii? Lângă mine, într-un BMW ultimul răgnet, nou și strălucitor, o femeie tânără și frumoasă conducea cu 120 km/oră.În același timp se uita în oglindă, rujându-se. Mi-am întors privirea la drum și după câteva secunde am văzut-o din nou, depășindu-mă și continuând să se fardeze.E adevărat, eu sunt bărbat curajos, dar ce făcea ea m-a înfricoșat așa de tare încât aparatul electric de bărbierit mi-a căzut din mână, peste mâna dreaptă în care țineam sandwichul, care la rândul lui a căzut peste picioarele mele. M-am mânjit tot de maioneză. Am încercat să îndrept volanul cu genunchiul și de atâta zăpăceală mi-a zburat telefonul mobil de la ureche și a căzut chiar în ceașca de cafea pe care o țineam între picioare.Cafeaua fierbinte s-a împrăștiat în toate direcțiile. Vai, ce arsuri am căpătat pe ambele mâini și pe… pantaloni! Cafeaua fierbinte mi-a stins și țigara, mi-a distrus celularul și mi-a întrerupt convorbirea care era într-adevăr, dar într-adevăr importantă!Cine dracu’ le-a dat voie femeilor să conducă?