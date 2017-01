Omuleţii de sub pat

Omuleții de sub pat

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip se prezintă la doctorul psihiatru.- Domnule doctor, îi spune acesta, noaptea o mulțime de omuleți se foiesc la mine sub pat.- Hm, face doctorul. Cazul dumneavoastră ar necesita câțiva ani de analize și tratament.După un timp, doctorul își întâlnește pacientul pe stradă și-l întreabă de ce nu s-a mai prezentat la consultație.- Pentru că nu mi-a permis timpul. Dar să știți că am terminat cu omuleții aceia care mă deranjau noaptea.- Da? Cum?!- Am tăiat picioarele patului.