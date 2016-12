O întâmplare a unei fete de 16 ani...

Ştire online publicată Vineri, 22 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Mi-am lăsat capul pe spate. Eram îngrijorată.Nu știam ce se va întâmpla, fiind pentru prima oară, nu știam cum va fi, dar, știam ce vrea și ce voiam și eu.Mă întreba din ochi „...vrei?”, eu am răspuns „da...”Venise momentul; mâna lui se plimba ușor peste pielea mea, spre acel loc.Îmi spuse: „Voi încerca să fiu mai atent.”Când am văzut ce ținea în mână mi s-a tăiat răsuflarea.Speriată, făceam tot ce-mi cerea...Mă durea, dar mă purtam ca o adevărată femeie.M-a rugat s-o deschid mai tare.Deodată am simțit o durere imensă.Gemeam!Începea să sângereze.Am țipat, dar era prea târziu.„Am scos-o! Liniștește-te!”, mi-a spus.Mă cuprinsese un fel de fericire și mă simțeam ușurată.Era prima... măsea scoasă!