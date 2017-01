Număratul oilor

Un boxer se plânge doctorului că nu poate să doarmă. - Nu vă dau medicamente, nu are rost. Folosiți metoda clasică, cea cu număratul oilor. - Am încercat-o. Dar, totdeauna când ajung la nouă, sar în picioare.