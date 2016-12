Nu divorţaţi şi punct!!!

Nu divorțați și punct!!!

Iacob, care locuiește la Tel Aviv, îi telefonează fiului său, Samuel, care a emigrat la New York și-i spune:- Regret că-ți stric ziua, dar trebuie să-ți spun că eu și maică-ta suntem pe cale să divorțăm. Patruzeci de ani de suferință sunt de ajuns.- Tată, cum poți să spui asta? Și chiar acum, înainte de sărbători!?, strigă fiul său.- Nu mai pot s-o văd în fața ochilor!, răspunde tatăl, ne-am plictisit unul de celălalt și sunt sătul de toată povestea asta, așa că fă-mi un serviciu și sun-o pe soră-ta Anne la Chicago.Apoi închide rapid te-lefonul. Disperat, fiul o sună pe soră-sa, care rămâne mască:- Cum, vor să di-vorțeze? La vârsta lor? Am eu grijă de asta! Scoasă din minți de teribila veste, fata îl sună direct pe tatăl ei și-i spune răcnind:- Nu o să divorțați și punct!!! Nu faceți nimic până când eu și frate-meu nu ajungem la voi!! M-ai înțeles?!Tatăl nu zice nimic și închide telefonul. Apoi se întoarce spre soția lui, spunându-i:- Foarte bine, Rebecca, totul e perfect! Copiii vor veni să-și petreacă sărbătorile cu noi, stai liniștită! Și, în plus, anul ăsta o să-și plătească singuri biletele de avion!!