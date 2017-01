Nou-născut gigant

Ştire online publicată Vineri, 28 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Naștere cu surprize într-un spital din Siberia. O femeie în vârstă de 43 de ani a născut al doisprezecelea copil al său, o fetiță care a cântărit aproape 8 kilograme. Micuța Nadia a venit pe lume prin operație cezariană și i-a surprins chiar și pe medici, care nu se așteptau la așa un copil gigant. „Am fost pur și simplu șocați. Soțul meu nu a scos un cuvânt și se uita neîncrezător la pătuțul fetiței", a povestit Tatyana Barabanova. Fetița mai are opt surioare și trei frățiori, dar niciunul dintre ei nu a cântărit la naștere mai mult de 5 kilograme. Mămica ei a povestit că este săracă și nu a avut o alimentație deosebită în timpul sarcinii, mâncând mai ales legume din propria gospodărie. Cel mai mare bebeluș din lume s-a născut în 1955 și a cântărit 10,2 kg, fiind inclus în Cartea Recordurilor. În medie, un bebeluș sănătos are în jur de 3 kilograme.