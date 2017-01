Noaptea nu am probleme

Ştire online publicată Vineri, 09 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o vara, compania la care lucra Dave l-a transferat în alt oras si el a trebuit sa-si faca vizita medicala. Toate analizele au iesit bine, dar doctorul n-a putut sa nu remarce: -Cum va descurcati cu asa dimensiune mica? -Foarte bine, raspunde Dave, am nevasta, 3 copii si o viata sexuala bogata. Numai câteodata, ziua, am probleme sa o gasesc prin pantaloni. -Dar noaptea? întreaba doctorul. -Noaptea nu am probleme pentru ca suntem doi care o cauta!...