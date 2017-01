No discrimination!

În Italia, mare adunare de mafioți din toate țările. Din România, un țigan mafiot reprezentant al mafiei. Acolo, șeful mafioților îl întreabă pe țigan: Măi, tu ai casă cu trei etaje?? Țiganu: Poi, șefu… nu am! Șefu': Da', mah, ai acasă mașini? Țiganu: Poi, șefu', nu am din păcate! Șefu: Da', mah țigane, ai la gât lanț de aur? Țiganu: Vai, șefu, nu am! Șefu', nervos: Noah, atunci du-te acasă și într-o săptămână să îndeplinești toate aceste condiții! Merge țiganu' acasă rușinat, nervos, iritat, intră în curte, urlă la Piranda: - Nevastăăă! Dă ordin la muncitori, urgent, să dărâme ultimele 12 etaje de la casă, vindeți avioanele și helicopterele că trebuie să cumperem mașeni și câinele ăla bagă-l în casă pen că de azi înainte trebuie să port eu lanțul!