Nimicul din spatele măştii

Nimicul din spatele măștii

Iată două filme la care nu m-am uitat niciodată, deși sunt vechi de aproape 10 ani. Și asta pentru că genul nu mă atrage. Din același motiv nu am citit nicio pagină din cărțile lui Dumas sau Montepin. Mai mult, în ambele cazuri e vorba despre oameni cu măști, pe care îi recunoști și se duce naibii tot suspansul. Nu contest însă valoarea comercială a filmelor. La o adică, joacă Anthony Hopkins, John Malkcovich, Gabriel Byrne, Jeremy Irons, Antonio Banderas și Leonardo DiCaprio (înainte de întâlnirea cu Scorsese), sunt lupte, scene erotice, despărțiri și regăsiri, șamd. Așadar, cui îi plac capa și spada are ce vedea în acest week-end. Alternative ar fi destule. Poți să citești o carte, să asculți Miles Davis, să te duci la club și să blochezi trei benzi de circulație în căutarea unui loc de parcare, să te joci un RPG în mod text cu mai mulți studenți la actorie sau să înveți teorie muzicală. Orice este mai atractiv decât un film care se petrece în Franța (oficial cea mai antipatică națiune din lume) medievală, perioadă în care toți erau niște nespălați (motiv pentru care au inventat parfumurile) și se îmbrăcau exact ca niște travestiți. Cât despre Zorro… personajul e de-a dreptul penibil, dacă ai citit despre cuțitarii din Buenos Aires-ul lui Borges. Până la urmă, sunt zeci de filme mai bune cu Hopkins și Banderas. Închiriați-le sau descărcați-le de pe DC. Eu unul m-aș uita la „Batman se întoarce”, dar nu puteam să mai fac iar cronică (vezi numărul de săptămâna trecută). În rest, nicio televiziune nu difuzează vreun film de doamne-ajută. Numai tâmpenii de sâmbătă dimineață până duminică noaptea. Ce mi-a sărit în ochi, după 30 de minute de răsfoit ghidul TV au fost „Copilul meu, gorila”, „Îmi vreau mama înapoi” și „Întoarcerea păsărilor călătoare”, titlu care mi-a reamintit de un film asiatic, care m-a marcat profund când aveam 7 sau 8 ani. Era vorba de niște cocori care nu se mai întorceau din migrația clasică de sezon. Iar protagonista a înțeles că nici soțul ei plecat la război nu se va mai întoarce acasă. Dramă serioasă.Iată două filme la care nu m-am uitat niciodată, deși sunt vechi de aproape 10 ani. Și asta pentru că genul nu mă atrage. Din același motiv nu am citit nicio pagină din cărțile lui Dumas sau Montepin. Mai mult, în ambele cazuri e vorba despre oameni cu măști, pe care îi recunoști și se duce naibii tot suspansul. Nu contest însă valoarea comercială a filmelor. La o adică, joacă Anthony Hopkins, John Malkcovich, Gabriel Byrne, Jeremy Irons, Antonio Banderas și Leonardo DiCaprio (înainte de întâlnirea cu Scorsese), sunt lupte, scene erotice, despărțiri și regăsiri, șamd. Așadar, cui îi plac capa și spada are ce vedea în acest week-end. Alternative ar fi destule. Poți să citești o carte, să asculți Miles Davis, să te duci la club și să blochezi trei benzi de circulație în căutarea unui loc de parcare, să te joci un RPG în mod text cu mai mulți studenți la actorie sau să înveți teorie muzicală. Orice este mai atractiv decât un film care se petrece în Franța (oficial cea mai antipatică națiune din lume) medievală, perioadă în care toți erau niște nespălați (motiv pentru care au inventat parfumurile) și se îmbrăcau exact ca niște travestiți. Cât despre Zorro… personajul e de-a dreptul penibil, dacă ai citit despre cuțitarii din Buenos Aires-ul lui Borges. Până la urmă, sunt zeci de filme mai bune cu Hopkins și Banderas. Închiriați-le sau descărcați-le de pe DC. Eu unul m-aș uita la „Batman se întoarce”, dar nu puteam să mai fac iar cronică (vezi numărul de săptămâna trecută). În rest, nicio televiziune nu difuzează vreun film de doamne-ajută. Numai tâmpenii de sâmbătă dimineață până duminică noaptea. Ce mi-a sărit în ochi, după 30 de minute de răsfoit ghidul TV au fost „Copilul meu, gorila”, „Îmi vreau mama înapoi” și „Întoarcerea păsărilor călătoare”, titlu care mi-a reamintit de un film asiatic, care m-a marcat profund când aveam 7 sau 8 ani. Era vorba de niște cocori care nu se mai întorceau din migrația clasică de sezon. Iar protagonista a înțeles că nici soțul ei plecat la război nu se va mai întoarce acasă. Dramă serioasă.