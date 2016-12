Nicio şansă. Nici cu soţia, nici cu vecina

Nicio șansă. Nici cu soția, nici cu vecina

Ştire online publicată Miercuri, 29 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un bătrânel de 65 de ani se duce la medic să își facă analizele. După ce termină cu analizele normale, doctorul îi zice:- Domnule, ce a fost mai greu a trecut, acum am nevoie de o mostră de lichid pentru spermogramă.- Nicio problemă, domule doctor, dați-mi cutiuța și v-o aduc mâine dimineață! răspunde el.A doua zi dimineață, omul nostru se prezintă cu cutia goală la doctor:- Domnule, parcă v-am zis să îmi aduceți o mostră.- Păi, domnule doctor, să vedeți ce mi s-a întâmplat. Ieri, am ajuns acasă și am început, și cu stânga și cu dreapta. Nimic. Am chemat-o pe soție și a încercat și ea, și cu stânga, și cu dreapta, și cu gura, tot nimic. Am chemat-o pe vecina, a încercat și ea cu stânga, cu dreapta, cu gura… dar tot nimic. Am zis că a dat norocul peste mine când a venit fiica mea, că deh, ea știe, e de meserie… dar tot nimic.- Cum domnule!? Înțeleg să chemi vecina, dar chiar așa, cu fiica? răspunde doctorul șocat.La care pacientul, cu un ton ridicat:- Păi dacă nu se deschidea cutia!