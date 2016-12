Nevasta, somniferul ideal. Te adoarme de nu te vezi

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Itzic se foia noaptea în pat, neputând să adoarmă. Soția lui, Raschela, îl întreabă:- Ce ai dragă Itzic, de nu poți să dormi?- Raschela dragă, uite, am o datorie de un milion către vecinul nostru Ștrul, mâine e termenul de restituire, iar eu nu am un ban în casă. Ce mă fac?- Și din cauza asta nu poți tu să dormi? Stai că rezolv eu asta.Iese la geam și cum erau casele apropiate, strigă cât poate către casa de vis a vis:- Ștrulică! Ștrulică!Acesta buimac de somn iese în cadrul ferestrei și întreabă nervos:- Ce-i femeie, ce ai de scoli oamenii în puterea nopții?- Ascultă, nu trebuie ca Itzic să-ți dea mâine datoria de un milion?- Ba da!- Ei bine, să știi că nu are o para chioară!- Vai de mine și de mine, eu planificasem banii aceia pentru o plată mâine! Ce mă fac acum?Raschela se întoarce spre Itztic și îi spune:- Itzic, acum poți să dormi! De acum nu mai doarme el!