Nevasta si amanta in excursie

Ştire online publicată Marţi, 28 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Un om de afaceri afla ca va primi in vizita posibili parteneri din strainatate si e nevoit sa lipseasca o saptamana de acasa. Normal, isi anunta sotia. - Uite care e treaba, vin posibili parteneri de afaceri si trebuie sa ii conduc prin tara. O sa lipsesc o saptamana. - Aaa, daca tot lipsesti - zice sotia - e o excursie in Grecia, vreau sa merg. Omul de afaceri, ca orice sot intelegator, aproba excursia. Seara merge sa-si anunte si amanta. - Vezi ca trebuie sa plec o saptamana din oras, nu te speria, nu s-a intamplat nimic. - Dragule, am vazut o excursie in Grecia, nu mi-o platesti? Zis si facut, eh, ca si amanta il ajuta la nevoie… Dupa o saptamana vine acasa sotul la sotie, aceasta fericita de nu se poate. - Ei, cum a fost? - intreaba sotul. - Super, fantastic, am fost in foarte multe locuri dragute, vezi ca am aici ceva poze. In poze vede afaceristul nostru pe amanta, inghite in sec, sotia, normal, observa. - Ce, o cunosti? - Nu… Da` de unde! Ddoar mi s-a parut cunoscuta… dar nu! - Ah, sa stii ca femeia asta s-a culcat cu toti barbatii din excursie, si nu au fost putini… Omul nostru inghite in sec si seara merge la amanta. - Ei, cum a fost? - Super, senzational, multumesc, dragut ai fost. Hai sa iti arat ceva poze. In unele poze, binenteles, isi recunoaste afaceristul nostru sotia… aceaasi intrebare de la amanta… - Ce, o cunosti? Raspuns negativ, normal. - Ei, sa stii ca femeia asta a fost ceea mai tampita din excursie, inchipuie-ti ca a fost singura femeie care a venit cu sotul.Un om de afaceri afla ca va primi in vizita posibili parteneri din strainatate si e nevoit sa lipseasca o saptamana de acasa. Normal, isi anunta sotia. - Uite care e treaba, vin posibili parteneri de afaceri si trebuie sa ii conduc prin tara. O sa lipsesc o saptamana. - Aaa, daca tot lipsesti - zice sotia - e o excursie in Grecia, vreau sa merg. Omul de afaceri, ca orice sot intelegator, aproba excursia. Seara merge sa-si anunte si amanta. - Vezi ca trebuie sa plec o saptamana din oras, nu te speria, nu s-a intamplat nimic. - Dragule, am vazut o excursie in Grecia, nu mi-o platesti? Zis si facut, eh, ca si amanta il ajuta la nevoie… Dupa o saptamana vine acasa sotul la sotie, aceasta fericita de nu se poate. - Ei, cum a fost? - intreaba sotul. - Super, fantastic, am fost in foarte multe locuri dragute, vezi ca am aici ceva poze. In poze vede afaceristul nostru pe amanta, inghite in sec, sotia, normal, observa. - Ce, o cunosti? - Nu… Da` de unde! Ddoar mi s-a parut cunoscuta… dar nu! - Ah, sa stii ca femeia asta s-a culcat cu toti barbatii din excursie, si nu au fost putini… Omul nostru inghite in sec si seara merge la amanta. - Ei, cum a fost? - Super, senzational, multumesc, dragut ai fost. Hai sa iti arat ceva poze. In unele poze, binenteles, isi recunoaste afaceristul nostru sotia… aceaasi intrebare de la amanta… - Ce, o cunosti? Raspuns negativ, normal. - Ei, sa stii ca femeia asta a fost ceea mai tampita din excursie, inchipuie-ti ca a fost singura femeie care a venit cu sotul.