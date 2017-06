Nevasta în pat cu cel mai bun prieten

Ştire online publicată Vineri, 21 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Când am surprins-o pe nevastă-mea în pat cu cel mai bun prieten al meu, ea a rămas încremenită.- E în regulă, am spus eu. Știu că în ultimul timp te-am neglijat. Putem să discutăm, nu există niciun motiv ca asta să ne ruineze relația.- Oh, ce bine, îți mulțumesc! răspunse ea. Nu știu ce-a fost în capul meu de am făcut asta.- Tu să taci! i-am zis. Nu vorbeam cu tine!