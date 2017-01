Nevastă, îmi porţi ghinion!

Nevastă, îmi porți ghinion!

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip își revine dintr-o comă profundă de 7 luni. În tot acest timp, soția lui a stat zilnic lângă patul lui.La câteva zile după ce și-a revenit, își cheamă soția:- Draga mea, ai fost alături de mine în toate nenorocirile prin care am trecut: când am fost concediat, m-ai sprijinit enorm; când afacerea mea a dat faliment, ai fost lângă mine; când am fost împușcat, ai stat alături de mine; când ne-am pierdut casa, ai fost tot lângă mine; când sănătatea mea s-a șubrezit, m-ai sprijinit permanent. Știi ceva?- Ce să știu, dragul meu? întreabă ea zâmbitoare, în timp ce inima începe să îi bată mai repede.- Cred că îmi porți ghinion!