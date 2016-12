Nevasta deţinutului

Nevasta deținutului

Ştire online publicată Marţi, 20 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

De când soțul ei a ajuns după gratii, Maricica nu mai avea pace. Problema era că a durat ceva până când o rudă a reușit să obțină o audiență la penitenciar, direct la directorul închisorii. Pregătită sufletește pentru ce vroia să-i spună, Maricica s-a adresat sfioasă șefului pușcăriei:- Domnule director, vă rog din suflet scuzați-mă că am îndrăznit… știu că soțul meu a greșit… dar eu am venit aici și vă implor să-i dați bărbatului meu o muncă mai ușoară… Are probleme cu sănătatea… mi-e teamă să nu se i se agraveze și mai mult boala!- Dar, doamnă, bărbatul dumneavoastră are deja o muncă foarte ușoară: lipește etichete pe sticle! Cumva dumneavoastră vedeți în asta un lucru greu?!- Nenorocitul, mie mi-a zis că sapă un tunel...