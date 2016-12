Nevasta 1.0

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Client: „Acum un an am schimbat versiunea Logodnica 7.0 cu Nevasta 1.0 și am observat că programul a lansat o opțiune subită, Bebeluș 1.0, care ocupă mult spațiu pe hard. În instrucțiuni nu era nimic menționat. Pe de altă parte, Nevasta 1.0 se autoinstalează în toate celelalte programe și se lansează automat în momentul în care deschid altă aplicație, împiedicându-i execuția. Aplicații ca Bere-între-prieteni 10.3, Duminica-la-fotbal 5.0, nu mai funcționează. Uneori apare și un virus - Soacra 1.0 - care blochează sistemul, sau face ca Nevasta 1.0 să se comporte total haotic. Nu reușesc să dezinstalez acest program și devine insuportabil, mai ales când încerc să lansez aplicația Duminica-de-dragoste 3.0. Se pare că și alte fișiere sunt virusate. De exemplu: c:/Sex_sâmbătă_dimineața.exe nu mai funcționează deloc. Am vrut să revin la programul anterior, Logodnica 7.0, dar procesul de dezinstalare al programului actual, Nevasta 1.0, mi se pare complicat, iar riscurile pentru sistem sunt mari, mai ales pentru Bebeluș 1.0 care chiar îmi place. Mă puteți ajuta?”- Un utilizator disperatOperatorul: Domnule client, nemulțumirea dumneavoastră este frecventă printre utilizatori, dar ea se datorează unei greșeli primare de concepție. Mulți utilizatori trec de la orice versiune Logodnica X.0 la Nevasta 1.0 cu speranța falsă că Nevasta 1.0 nu este decât un program de divertisment și utilități. Dar, în realitate, este vorba de mult mai mult: Nevasta 1.0 este un sistem de operare complet creat pentru a controla toate aplicațiile dumneavoastră.Este aproape imposibil să dezinstalați Nevasta 1.0 și să reveniți la Logodnica X.0, întrucât există sisteme virusate care fac ca și acesta să se comporte precum Nevasta 1.0, deci nu aveți nimic de câștigat. Aceeași problemă și cu Soacra X.0. Acesta este un program mai vechi din care derivă Nevasta 1.0 și semnalează multe probleme de compatibilitate.