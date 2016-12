Need for speed, cu măicuţe la volan

Need for speed, cu măicuțe la volan

Ştire online publicată Vineri, 09 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un polițist oprește o mașină plină de măicuțe:- Soră, ăsta este un drum cu restricție de 90 la oră, de ce mergeți așa încet?- Păi, am văzut o mulțime de semne care indicau 25!- Este drumul național 25.- Aa, mă scuzați, mulțumesc că mi-ați spus.Pleacă polițistul, se uită în retrovizoare și vede pe una din măicuțe tremurând din toate încheieturile. Coboară iarăși, se duce la mașină:- Ce-a pățit sora din spate, pare că este într-un fel de șoc?- Oh, doar ce am ieșit de pe drumul național 230.