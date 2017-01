Na-nî-na-nî-na, o luăm cu toţii razna

Cronica muzicală

Na-nî-na-nî-na, o luăm cu toții razna

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

l Ana Maria Ferenț, fosta coristă de la Năvodari și apoi de la Opera constănțeană, are un videoclip de existența căruia habar n-aveam. Se numește „Cine m-ar opri“, am impresia că e filmat anul trecut, iar tot ce am reținut eu din piesa suportată de clipul ăsta este o incantație susurată candid de scriitoarea de povești pentru copii. Fiți atenți ce abisal sună: „Na-nî-na-nî-naaaa / Na-nî-na-nî-naaaaaaa”. Cu o astfel de piece de resistance nu mai bagi de seamă refrenul: „Și cred că nu greșesc / Dacă te iubesc / Cine m-ar opri / Să te pot iubi / Cred că nu greșesc / Dacă te iubesc / Nu pot renunța la iubirea ta“. Oau! Trebuie să recunoaștem universalitatea versificației (asta nu e poezie, oricum o iei): o eroare gramaticală să fi pus pe ici, pe colo, și gata!, devenea manea. Te-ai fi așteptat la totuși altceva de la autoarea mormanelor de retururi ale cărții pentru copii „Oscar, minunatul meu cățel”. La instrumentație nu am aplecat urechea, întrucât bum-da-bum-da-bum-da-bum pot să fac și eu în trei minute pe Fruity Loops Studio 5. l Chiar dacă am mai făcut mișto de ea la rubricuță, mie chiar îmi place de Paula Selling. Cu atât mai avid am fost să înghit ultimul ei videoclip, „Get Up Now“, mai ales că primul cadru este umplut de fundulețul ei, simpatic multora, inclusiv mie. După care Paula intră sub duș. Goală. Yeaaaaah, baby! Evident că pe cabina dușului e lipită o bandă albă taman la fix... Dincolo de ritmurile importate de peste Atlantic, care duc noul stil al Paulei la un nivel superior acrelilor cu care suntem obișnuiți de către restul guristelor de pe scena neaoș românească, mi-a mai atras atenția backing vocal-ul obsesiv - „Don’t let anybody tell you what to do”. Păcat că nu e în românește îndemnul, atunci am fi putut decreta: da, tovarăși, Paula Selling face muzică protestară! 