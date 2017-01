N-avem bani de-o ţuică

N-avem bani de-o țuică

Ştire online publicată Miercuri, 17 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Țiganca întârzie. La sosirea ei, țiganul, nervos, o întreabă: - Unde-ai fost, fă? - La serviciu. - Fă, te rup, până la ora asta la serviciu? - Taci omule c-am luat salariul și am fost la piață la cumpărături. - Și ce ai cumpărat, fă ? - Ete, asta am cumpărat, zice țiganca și îi arată o lingură de lemn. - Auzi fă, fir-ai a dracu’, noi n-avem bani de-o țuică și tu cumperi mobilă....Țiganca întârzie. La sosirea ei, țiganul, nervos, o întreabă: - Unde-ai fost, fă? - La serviciu. - Fă, te rup, până la ora asta la serviciu? - Taci omule c-am luat salariul și am fost la piață la cumpărături. - Și ce ai cumpărat, fă ? - Ete, asta am cumpărat, zice țiganca și îi arată o lingură de lemn. - Auzi fă, fir-ai a dracu’, noi n-avem bani de-o țuică și tu cumperi mobilă....