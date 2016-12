Motive pentru care o bere e mai bună decât o femeie

Ştire online publicată Joi, 05 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

1. O bere nu va face niciodată accident cu mașina!2. O bere te așteaptă răbdătoare în mașină!3. O bere e tot timpul umedă!4. O bere o poți împărți cu prietenii!5. O bere nu te enervează!6. O bere nu are niciodată picioarele sau mâinile reci!7. Etichetele de bere nu ies din modă nici măcar o dată în an!8. O bere nu are niciodată dureri de cap!9. Poți fi întot-deauna sigur că ești primul care bea dintr-o bere!10. O bere nu aș-teaptă niciodată să îi faci complimente!11. Dacă schimbi marca de bere nu trebuie să plătești pensie alimentară!12. O bere nu va dispărea niciodată cu banii tăi!13. Dacă ai ter-minat o bere nu tre-buie decât să iei alta!14. O bere nu are ciclu.15. Dacă bei o sticlă de bere, primești întotdeauna garanția pe sticlă!16. O bere face spumă, nu plânge!17. La o petrecere, o bere nu dispare împreună cu alte beri, la o bârfă mică!18. O bere nu are avocat!19. O bere e ascultătoare și nu se ceartă niciodată!20. O bere nu minte niciodată!21. Pe o bere nu o interesează niciodată la ce filme te uiți la video!22. O bere nu se va supăra dacă în preajma ta sunt și alte beri!23. O bere nu te trimite cu gunoiul!24. O bere arată la fel și dimineața și seara!25. O bere nu se plânge dacă o iei cu tine undeva!26. Pe o bere nu o interesează când ajungi acasă!27. O bere nu va costa mai mult de 5 lei și nici nu te va lăsa însetat!28. Poți avea mai multe beri pe noapte fără să ai vreun sentiment de vinovăție!29. O bere nu te trimite la cumpărături!30. O bere nu întârzie niciodată!31. Unei beri nu îi vin niciodată părinții în vizită!32. O bere nu trebuie să o prezinți părinților!33. Poți lua acasă mai multe beri deodată!34. Berile se pot degusta pe toată perioada lunii!35. Dacă pui toate berile con-sumate într-o cameră, nu se vor lua niciodată la bătaie!