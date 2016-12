Mitică şi ziua de salariu

Mitică și ziua de salariu

Ştire online publicată Vineri, 17 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Mitică, în ziua de salariu, ajunge acasă foarte târziu, dar și rupt de beat. Soția, foarte nervoasă îl întreabă:- Unde ai umblat toată ziua, iar ai fost la cârciumă?- Nu, nu. Eu am fost la cafetărie…Soția începe să râdă și îi spune:- Uite că nici nu mai știi să vorbești. Poate ai vrut să spui că ai fost la cofetărie, nu cafetărie!- Femeie, am spus că am fost la cafetărie!- Bine și ce ai făcut acolo?- Ce să fac, am băut cafea și tărie!