Misterele din mintea unei femei. Ce gândeşte ea, ce gândeşte el.

Misterele din mintea unei femei. Ce gândește ea, ce gândește el.

Ştire online publicată Miercuri, 02 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

El și ea, împreună în mașină. Bărbatul la volan, femeia în dreapta.Ce gândește el:„Bine că mi-au făcut semnalizarea, că mă oprea dracu’ poliția și-mi lua talonul. Zicea că mi-a strâns și frânele, plăcuțele sunt noi, cu frâna nu mai am probleme anu’ ăsta. Cutia e rezolvată, mi-a ridicat masca, nu mai are joc deloc pe spate. Mai tre’ să-i dau două milioane, să-mi schimbe cauciucurile pe față, că n-are rost să-i reglez unghiul până nu schimb cauciucurile. După ce le fac și p-astea, nu mai bag niciun ban în ea”.Ce gândește ea, în timpul ăsta:„Nu scoate o vorbă. Cred că e nefericit cu mine. Oare relația noastră chiar merge sau mă amăgesc singură? O să ne luăm? O să avem copii? De copii nu zice nimic, de câte ori aduc vorba ori nu răspunde, ori schimbă repede subiectul. Până la un punct l-am înțeles, dar mai departe…”.Ce gândește el în continuare:„Bine-ar fi să rămână Bourceanu la Steaua, că altfel nu știu cum mai luăm titlul. A venit și Kapetanos, deci e bine. Numa’ să nu se-apuce Reghe iar de trântit meciuri. Oricum, suntem subțiri, în loc să-l aducă înapoi pe Chiricheș l-au adus pe petarda aia de la Vaslui. Nici Wesley n-a mai venit. Petrolul și-a făcut trupa, la Astra bagă Nicolae bani, va fi greu”.Ce gândește ea, în timpul ăsta:„E încruntat, nimic nu-i place. Oare sunt prea grasă? Tot îmi zice să mă duc la sală. O să mă duc! Da’ când să mai am timp și de sală? Am văzut eu cum i se scurg ochii după toate scobitorile, toate proastele. Dacă mă iubește, să mă ia așa cum sunt. Ce, eu i-am zis ceva că are burtă? El de ce nu merge la sală, că are timp mai mult ca mine?”.Ce gândește el mai departe:„I-am făcut ca la balamuc. Mare bulan am avut, io cu careu, să-l prind pe fraierul ăla de Andrei cu full de ași. Credea că merg la cacialma și-a cerut că bou. Îl duc odată cu mașina acasă și-i arăt: «Bă, vezi cauciucul ăla de pe dreapta? Mi l-a dat un fraier care avea full de ași»”.Ce gândește ea:„E clar că așa nu mai poate continua. Trebuie să dăm cărțile pe față.” A doua zi dimineață.El: „Ce faci, iubito?”Ea, seacă: „Bine.”El: „Ai ceva?”.Ea: „N-am nimic”.El: „Ba ai”.Ea: „Da, am. Relația noastră nu merge.”El rămâne perplex. Ea, în gândul ei: „Deci, aveam dreptate!”