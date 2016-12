Misivă cu importanţă deosebită

Misivă cu importanță deosebită

Ştire online publicată Joi, 19 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Salut, Ioane!Scuze că îți trimit e-mail-ul ăsta și te deranjez în vacanță, dar nu am pe altcineva cu cine să vorbesc.Cred că mă înșeală nevasta. Semnele sunt cele clasice: iese seara târziu, când o întreb cu cine îmi răspunde “niște colege de la lucru, nu le știi”, când m-am uitat odată pe mobilul ei ca să văd cât e ceasul a început să urle că de ce îi violez intimitatea, seara vine singură pe alee, dar aud de fiecare dată o mașină plecând de la colț, e mult mai distantă etc.Așa că într-o seară am decis să o urmăresc când vine. Mi-am pus Logan-ul la colțul opus și m-am pitit după el. M-am făcut mic-mic, să nu mă vadă în caz că venea cu cineva.Ei, si cum stăteam eu acolo după motor, am observat că îmi picură ulei de undeva.Ce crezi, pot rezolva singur problema sau trebuie să mă duc la un service?!