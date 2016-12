Mioriţa matematică

Miorița matematică

Ştire online publicată Vineri, 26 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Pe-un picior de PLANEUCLIDIANIata vin in caleTRANSLATAND la vale,Trei MULTIMI de PUNCTEToate trei DISJUNCTEDe FUNCTII paziteToate diferite.Ele sunt tot trei :Una-i INJECTIVA,Alta-i BIJECTIVA,Si-alta-i SURJECTIVA.Iar cea INJECTIVASi cea SURJECTIVA,Mari se vorbiraSi se sfatuiraSa ramana trezePana-o sa-nserezeSi s-o ANULEZEPe cea BIJECTIVA,C-are PRIMITIVASi ASIMPTOTE multeCate si mai cate,Ca e INVERSABILASi chiar DERIVABILA.Dar intr-o MULTIMEAsta s-a aflatSi s-au indignatC-ale lor cuvinteIntrec orice LIMITE.Dar de la f(0)-ncoaceUnui PUNCT nu-i placeSa mai stea-n MULTIMESi de treaba a se tine.BIJECTIVA se-n! treba :-PUNCTUL asta ce-o avea?Si se duseSi ii spuse :- Draga PUNCTULETUL meuCe rau,oare ,iti fac eu,Sau nu-ti place poateC-ai COORDONATENATURALE toate?Vrei sa stai mai josCrezi ca-i mai frumos ?Nu vrei un` te-am pusVrei cumva mai sus?-Draga BIJECTIVAEu chiar dimpotriva,Ma simt foarte bineDar e rau de tine!Cand o sa-nsereze,Vor sa te-ANULEZEFunctia INJECTIVASi cea SURJECTIVA.-Daca s-o-ntamplaDe m-or ANULASa ma-ngropi in zoriIn CAMP DE VECTORIIntr-o VECINATATEPe-aici pe-aproapeSau chiar in MULTIMESa fiti tot cu mine.Iar la cap sa-mi puiCALCUL INTEGRALOri un MANUALSau poate-un TRATATCat mai inspiratSi de l-or citiIsi vor amintiCei ce au uitatCa am existat Si voi fi propusaIn SUBIECTE inclusaPentru OLIMPIADASau BALCANIADA.Si-n loc de ANULATSa le spui curatC-am INTERSECTATMindrele ELIPSECa am PUNCTE FIXERADACINI REALESi IMAGINARESi ca am DARBOUX.Dar mai afla tuCa de-oi intalniO SFERA batranaCu un CERC de lanaPrin SPATIU alergandSi la toti zicand :- Cine mi-a vazutSau mi-a cunoscutO FUNCTIE - AFINACu o PANTA linaBine DEFINITASi NEMARGINITA ?Sa te-nduri de eaSi sa-i spui asa :C-am INTERSECTATMandrele ELIPSECa am PUNCTE FIXERadacini COMPLEXESi ca am DARBOUX.Dar nu-i spune tuDe cele REALECa de-i povestiMult ai s-o mahnestiSi va sti de-ndatCa m-au ANULAT.Si inca te mai rogCa-ntre colegi buniTot ce am avutTu sa le aduniSa le scoti din SPATIULCu trei DIMENSIUNI,Iar tu dragul meuSa te INTEGREZISa te ANEXEZILa alta MULTIMECa-i greu fara mineDar iti va fi bineSi vei rezista, cat va EXISTAMATEMATICA !