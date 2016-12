Micul Thomas şi cele mai grele întrebări de cultură generală

Micul Thomas și cele mai grele întrebări de cultură generală

Micul Thomas, cel mai bun elev din clasă o întreabă pe învățătoare dacă poate să-i vorbească:- Ce vrei să-mi zici Thomas?- Cred că sunt prea inteligent ca să rămân în clasa asta! Vreau direct la Liceu!Directorul școlii îl întreabă pe Thomas dacă vrea să treacă niște teste. Thomas acceptă:- Să vedem Thomas: 3 x 4?- 12.- Capitala Japoniei?- Tokio!Testul continuă încă o jumătate de oră. Thomas nu face nicio greșeală! Profesoara vrea să pună și ea întrebări:- Thomas, vaca are 4 și eu am 2, ce sunt?- Picioarele, doamnă!- Corect. Ce găsim în pantalonii tăi și nu găsim în ai mei?Directorul se mira de întrebare…- Buzunare, doamnă!- Bine, Thomas! Unde au femeile părul cel mai creț?Directorul se pregătește să intervină chiar când Thomas răspunde:- În Africa, doamnă! - Ce este moale dar cu ajutorul mâini-lor unei femei devine tare?Directorul deschide ochii mari dar înainte să vorbească, Thomas răspunde:- Oja!- Ce au femeile și bărbații în mijlocul picioarelor?- Genunchi, doamnă!- Bine, și ce are o femeie măritată mai larg decât una nemăritată?Directorului nu-i vine să creadă ce aude.- Patul, doamnă!- Care parte a corpului meu este cel mai des umedă?- Limba dumneavoastră, doamnă!Directorul răsuflă ușurat, transpirat și decide să oprească testul și spune:- Nu o să te trimit la liceu, o să te trimit direct la Universitate! Chiar și eu aș fi picat acest test!Morala: Odată cu înaintarea în vârstă devenim mai perverși.