Micul dejun, ieri şi azi (I)

Micul dejun, ieri și azi (I)

Ştire online publicată Luni, 14 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

1989 5:00 Scularea. 5:05 Aprind focul și pun apa la încălzit. 5:30 Apa s-a încălzit ușor. 5:35 Adulmec parizerul și mă hotărăsc să fiu nesăbuit: îmi tai patru felii. 5:40 Pâinea e cam veche, de ieri seară, se sfărâmă. Totuși, reușesc să tai două felii. 5:41 Pun în apă un pliculeț de ceai chinezesc. Îl folosesc abia a doua oară, așa că o să iasă un ceai tare. 5:42 Îndulcesc ceaiul cu o bomboană cu miere (că zahărul pe cartelă îl iau abia vineri). Bomboana nu e dulce, e amară. 5:45 Clefăi pâinea cu parizer și mă ajut cu câteva înghițituri de ceai. Parizerul n-are usturoi! Fumez un Carpați fără filtru. 5: 55 Îi înjur pe Ceaușescu și Dăscălescu, apoi plec la serviciu. 1993 6:00 Scularea. 6:05 Aprind focul și pun apa la încălzit. 6:15 Cafeaua e gata. Cafea bună, adusă de cineva din Turcia. Totuși, parcă ar avea un pic de gust de mucegai. 6:20 Îmi pregătesc paharul cu suc de kiwi de la dozator. 6:40 Am luat o pâine turcească, o nebunie. Am și un pliculeț cumpărat de la o unguroaică, ceva pe care scrie ”Baromfihussal” și e pozată o pisicuță care se linge pe bot. E o conservă bună, zemoasă, cu bucățele mici de un fel de carne, dar cam fadă. Pun sare, muștar și un pic de piper măcinat. E o nebunie. Dacă mai întâlnesc unguroaica, mai cumpăr. 6:50 Mă răsfăț cu o ciocolată mică adusă de un prieten tocmai din Franța. Scrie pe ea “Gratuit. A ne pas revendre”. E o marcă bună asta! 6:55 Fumez un Double Horses Black. Faine țigări chinezești. Pe vremea Împușcatului făceai rost doar la negru. Acu’ se găsesc la liber. 7:05 Îi înjur pe Iliescu și Văcăroiu și plec la serviciu. PS: Tocmai a apărut bancnota de 1.000 de lei, poate fac și eu rost de una la leafă! 1997 6:30 Scularea. 6:35 Aprind focul și pun apa la încălzit. 6:40 Beau un pliculeț de ness, care are și un compartiment pentru zahăr. Pun și o cutiuță de lapte condensat. 6:50 Mănânc niște pâine la tavă feliată. Unt Brennac, telemea de la țărani, plus parizer cu măsline din Grecia. Scumpe toate, dar merită să mănânci, așa, internațional. 7:15 În final, niște biscuiți din Siria. Au cacao. 7:25 Fumez un Monte Carlo. Le-am cumpărat că dau premii. Dar n-am avut noroc până acum. 7: 35 Îi înjur pe Constantinescu și Ciorbea, apoi plec la serviciu. (Va urma)