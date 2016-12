Metode moderne de diagnostic medical

Ştire online publicată Marţi, 31 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Un tânăr medic ajunge într-o mică localitate pentru a-l înlocui pe un confrate ce urma să se pen-sioneze. Plin de bunăvoință, medicul mai în vârstă îi propune celui tânăr să-l însoțească în ultimele sale vizite, pentru a se familiariza cu viitorii pacienți. La prima casă, femeia care locuia acolo li s-a plâns că are grețuri și se simte balonată. Fără să stea pe gânduri, medicul cel vârstnic i-a spus:- Dumneata ai mâncat prea multe fructe. Ia tableta asta și te vei simți imediat mai bine.După ce au părăsit respectiva locuință, tânărul se minunează:- Domnule doctor, cum ați reușit s-o diagnosticați atât de repede și fără s-o consultați?!- Nici nu trebuia, răspunse vârstnicul. După cum ai observat, am scăpat stetoscopul și, când m-am aplecat după el, am văzut în găleata de gunoi o grămadă de coji de banană. Am fost sigur că din pricina asta se simțea rău femeia.- Oau! Extraordinar! Permiteți să încerc și eu trucul ăsta la următoarea casă?Zis și făcut. Aici, femeia care i-a întâmpinat părea cam nesigură pe ea și a început să li se plângă de faptul că au părăsit-o puterile și se simte foarte extenuată.- Munciți prea mult în folosul bisericii. Răriți activitățile parohiale și veți fi din nou în formă, i-a recomandat tânărul medic.- Colega, cred că diagnosticul dumitale este corect. Cum ai ajuns la el? îl întreabă medicul vârstnic pe cel tânăr, după ce au părăsit casa.- Ei bine, după cum ați văzut, am scăpat și eu stetoscopul pe dușumea și, când m-am aplecat să-l ridic, am dat cu ochii de părintele paroh, care se afla sub pat!