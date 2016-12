Mesaje ca de la mamă la fiu

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Mama îi scrie fiului, în închisoare: „Fiule, de când te-au închis, nu mai am puteri, nimeni nu mă ajută în gospodărie, grădina nu este săpată, cartofii nu i-am plantat, nu știu ce să mai fac!”Fiul îi răspunde: „Mamă, grădina să nu o sapi, acolo eu am îngropat câteva cadavre, dacă le găsește cineva o să-mi mai adauge vreo 10 ani de închisoare.”Mama iarăși scrie: „Fiule, odată cu scrisoarea ta, au venit și foarte mulți polițiști, au săpat toată gradina, nu au găsit nimic și au plecat foarte furioși că și-au pierdut o zi întreagă săpând.”Fiul răspunde: „Dragă mamă, eu te-am ajutat cât am putut, acum nu-ți mai rămâne decât să plantezi singură cartofii.”